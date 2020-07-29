***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.085.310 -6.642.764Net Dönem Karı (Zararı)1.947.129 1.655.577NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.427.712 30.829Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.427.712 30.829İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER138.181 -8.298.341Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-648.834 -1.477.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler787.015 -6.821.196FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.342.402 -6.611.935Alınan Temettü13 -30.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 6.427.712FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.088.219 6.640.046Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 7.061.207 6.640.046Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.149.426YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.909 -2.718NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.909 -2.718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.938 10.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.029 8.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.029 7.938Finansal Varlıklar5 26.155.658 14.686.546Diğer Varlıklar6,7 53.698.513 65.954.640TOPLAM VARLIKLAR79.859.200 80.649.124YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 3.122.741 3.771.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.122.741 3.771.575TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 76.736.459 76.877.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 76.877.549 68.474.851Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.947.129 5.444.748Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.061.207 6.780.046Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.149.426 -3.822.096TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 76.736.459 76.877.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 30.829Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 718.400 1.410.546Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 6.427.712 4.913.921ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.146.112 6.355.296Yönetim Ücretleri15,10 -788.615 -693.702Performans Ücretleri10 -3.446.002 -3.442.064Saklama Ücretleri10 -28.314 -38.455Denetim Ücretleri10 -381 -13.500Danışmanlık Ücretleri10 -234.640 -241.146Kurul Ücretleri10 -7.811 -7.305Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -274.820 -1.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -418.400 -261.947ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.198.983 -4.699.719ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.947.129 1.655.577NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.947.129 1.655.577DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 1.947.129 1.655.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864001BIST