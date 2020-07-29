***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:51
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.085.310 -6.642.764
Net Dönem Karı (Zararı)
1.947.129 1.655.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.427.712 30.829
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.427.712 30.829
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
138.181 -8.298.341
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-648.834 -1.477.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
787.015 -6.821.196
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.342.402 -6.611.935
Alınan Temettü
13 -30.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 6.427.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.088.219 6.640.046
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 7.061.207 6.640.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.149.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.909 -2.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.909 -2.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.938 10.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.029 8.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.029 7.938
Finansal Varlıklar
5 26.155.658 14.686.546
Diğer Varlıklar
6,7 53.698.513 65.954.640
TOPLAM VARLIKLAR
79.859.200 80.649.124
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 3.122.741 3.771.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.122.741 3.771.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 76.736.459 76.877.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 76.877.549 68.474.851
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.947.129 5.444.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.061.207 6.780.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.149.426 -3.822.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 76.736.459 76.877.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 30.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 718.400 1.410.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.427.712 4.913.921
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.146.112 6.355.296
Yönetim Ücretleri
15,10 -788.615 -693.702
Performans Ücretleri
10 -3.446.002 -3.442.064
Saklama Ücretleri
10 -28.314 -38.455
Denetim Ücretleri
10 -381 -13.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -234.640 -241.146
Kurul Ücretleri
10 -7.811 -7.305
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -274.820 -1.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -418.400 -261.947
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.198.983 -4.699.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.947.129 1.655.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.947.129 1.655.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 1.947.129 1.655.577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864001
BIST