***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9 -4.187Net Dönem Karı (Zararı)2.832 3.898İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.841 -8.085Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.578 -6.185İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.263 -1.900FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9 -4.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9 -4.187NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9 -4.187DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.800 7.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.791 2.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.791 2.800Diğer Varlıklar7 18.325 17.062TOPLAM VARLIKLAR21.116 19.862YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 17.799 19.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.799 19.377TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 3.317 485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 485 3.320Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.832 -2.835TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 3.317 485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 6.004 15.608ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.004 15.608Saklama Ücretleri10 -5 -5Denetim Ücretleri10 -381 -4.500Danışmanlık Ücretleri10 -1.887 -3.138Kurul Ücretleri10 -1Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -5 -33Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -894 -4.033ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.172 -11.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.832 3.898NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.832 3.898DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 2.832 3.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864002BIST