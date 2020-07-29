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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:51
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9 -4.187
Net Dönem Karı (Zararı)
2.832 3.898
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.841 -8.085
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.578 -6.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.263 -1.900
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9 -4.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9 -4.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9 -4.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.800 7.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.791 2.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.791 2.800
Diğer Varlıklar
7 18.325 17.062
TOPLAM VARLIKLAR
21.116 19.862
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 17.799 19.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.799 19.377
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 3.317 485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 485 3.320
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.832 -2.835
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.317 485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.004 15.608
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.004 15.608
Saklama Ücretleri
10 -5 -5
Denetim Ücretleri
10 -381 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.887 -3.138
Kurul Ücretleri
10 -1
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -5 -33
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -894 -4.033
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.172 -11.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.832 3.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.832 3.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 2.832 3.898



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864002


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KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0333 9,0786 % 1,08  
Frank 7,6086 7,6545 % 1,17  
Riyal 1,8540 1,8633 % 0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 10,39  
Altın Gr. 442 442 5,01  
Cumhuriyet 2.895 2.937 41,00  
Tam 2.982 3.027 48,90  
Yarım 1.447 1.473 19,50  
Çeyrek 726 739 11,10  
Gümüş.Ons 24,16 24,23 -0,21  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,01  
B. Petrol 44,11 44,11 0,50  
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