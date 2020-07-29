***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-715.828 -1.981Net Dönem Karı (Zararı)3.942.283 659.554NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.461.808 -7.181İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.658.111 499.932Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.611.384 -35.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.269.495 535.400FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.177.636 1.152.305Alınan Temettü13 7.181Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.461.808 -1.161.467FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI713.553 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 713.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.275 -1.981NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.275 -1.981DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.021 6.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.746 5.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.746 4.021Finansal Varlıklar5 7.167.663 2.646.279Diğer Varlıklar6,7 50.139.277 48.391.166TOPLAM VARLIKLAR57.308.686 51.041.466YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 4.178.766 2.567.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.178.766 2.567.382TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 53.129.920 48.474.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 48.474.084 45.431.991Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.942.283 2.270.273Katılma Payı İhraç Tutarı (+)713.553 771.820TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 53.129.920 48.474.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 0 7.181Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 7.108.302 308.963Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.461.808 4.025.333ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.570.110 4.341.477Yönetim Ücretleri15,10 -506.202 -454.152Performans Ücretleri10 -4.620.740 -2.855.396Saklama Ücretleri10 -27.436 -25.615Denetim Ücretleri10 -381 -11.000Danışmanlık Ücretleri10 -187.760 -197.500Kurul Ücretleri10 -5.283 -4.593Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -91.467 -3.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -188.558 -129.783ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.627.827 -3.681.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.942.283 659.554NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.942.283 659.554DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.942.283 659.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864003BIST