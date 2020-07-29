***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:52
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.828 -1.981
Net Dönem Karı (Zararı)
3.942.283 659.554
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.461.808 -7.181
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.658.111 499.932
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.611.384 -35.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.269.495 535.400
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.177.636 1.152.305
Alınan Temettü
13 7.181
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.461.808 -1.161.467
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
713.553 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 713.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.275 -1.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.275 -1.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.021 6.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.746 5.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.746 4.021
Finansal Varlıklar
5 7.167.663 2.646.279
Diğer Varlıklar
6,7 50.139.277 48.391.166
TOPLAM VARLIKLAR
57.308.686 51.041.466
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 4.178.766 2.567.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.178.766 2.567.382
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 53.129.920 48.474.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 48.474.084 45.431.991
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.942.283 2.270.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
713.553 771.820
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 53.129.920 48.474.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 0 7.181
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 7.108.302 308.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.461.808 4.025.333
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.570.110 4.341.477
Yönetim Ücretleri
15,10 -506.202 -454.152
Performans Ücretleri
10 -4.620.740 -2.855.396
Saklama Ücretleri
10 -27.436 -25.615
Denetim Ücretleri
10 -381 -11.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -187.760 -197.500
Kurul Ücretleri
10 -5.283 -4.593
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -91.467 -3.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -188.558 -129.783
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.627.827 -3.681.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.942.283 659.554
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.942.283 659.554
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.942.283 659.554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864003
BIST