***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:56
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.256.734 0
Net Dönem Karı (Zararı)
33.467.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.258.618 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-34.258.618
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.724.353 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.761.454
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.515.352 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 34.258.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.259.985 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.859.985
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.251 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.251 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.251
Finansal Varlıklar
5 2.232.693
Diğer Varlıklar
6,7 35.520.114
TOPLAM VARLIKLAR
37.756.058 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 37.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.101 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 37.718.957 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 -8.647
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.867.619
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.859.985
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 37.718.957 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 18.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 34.258.618
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.277.493 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -53.898
Saklama Ücretleri
10 -15.496
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.887
Kurul Ücretleri
10 -3.640
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -48.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -686.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-809.874 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.467.619 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.467.619 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.467.619 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864008
BIST