***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.256.734 0Net Dönem Karı (Zararı)33.467.619NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-34.258.618 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-34.258.618İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-37.724.353 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-37.761.454FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.515.352 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 34.258.618FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.259.985 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.859.985Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.251 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.251 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.251Finansal Varlıklar5 2.232.693Diğer Varlıklar6,7 35.520.114TOPLAM VARLIKLAR37.756.058 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 37.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.101 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 37.718.957 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 -8.647Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.867.619Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.859.985TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 37.718.957 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 18.875Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 34.258.618ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.277.493 0Yönetim Ücretleri15,10 -53.898Saklama Ücretleri10 -15.496Danışmanlık Ücretleri10 -1.887Kurul Ücretleri10 -3.640Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -48.220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -686.733ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-809.874 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.467.619 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.467.619 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.467.619 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864008BIST