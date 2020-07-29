***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.298.462 -4.378.557Net Dönem Karı (Zararı)639.068 9.120.153NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.249.220 -5.375.673Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-21.249.220 -5.375.673İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.937.530 -13.498.710Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler413.882 141.718Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.646.435 -3.352.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-704.977 -10.288.187FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.547.682 -9.754.230Alınan Temettü14 208.781 66.919Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 21.040.439 5.308.754FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.290.003 4.436.747Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-359.737Alınan Krediler9 5.649.740 4.436.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.459 58.190NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.459 58.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.786 19.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.327 77.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.327 13.786Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 4.971.804 5.367.993Diğer Alacaklar5 6.972 24.665Finansal Varlıklar5 15.235.733 6.368.835Diğer Varlıklar6,7 242.959.054 251.120.975TOPLAM VARLIKLAR263.178.890 262.896.254YÜKÜMLÜLÜKLERKrediler9 63.871.092 58.221.352Diğer Borçlar8 8.523.614 14.170.049TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)72.394.706 72.391.401TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12 190.784.184 190.504.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12 190.504.853 163.594.367Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)639.068 26.272.987Katılma Payı İhraç Tutarı (+)637.499Katılma Payı İade Tutarı (-)-359.737TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 190.784.184 190.504.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri14 208.781 66.919Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 1.458.474 9.041.219Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri15 -7.711.648 -3.977.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.040.439 22.016.588ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.996.046 27.146.859Yönetim Ücretleri16,11 -1.426.704 -1.246.161Performans Ücretleri11 -9.148.447 -13.590.752Saklama Ücretleri11 -101.780 -66.384Denetim Ücretleri11 -381 -6.500Danışmanlık Ücretleri11 -7.760 -39.796Kurul Ücretleri11 -19.076 -16.886Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -145.293 -259.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -1.435.008 -1.289.221ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.284.449 -16.515.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.711.597 10.631.756FİNANSMAN GİDERLERİ (-)17 -2.072.529 -1.511.603NET DÖNEM KARI (ZARARI)639.068 9.120.153DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12 639.068 9.120.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864012BIST