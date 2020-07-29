***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 22:06
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.298.462 -4.378.557
Net Dönem Karı (Zararı)
639.068 9.120.153
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.249.220 -5.375.673
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.249.220 -5.375.673
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.937.530 -13.498.710
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
413.882 141.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.646.435 -3.352.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-704.977 -10.288.187
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.547.682 -9.754.230
Alınan Temettü
14 208.781 66.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 21.040.439 5.308.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.290.003 4.436.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-359.737
Alınan Krediler
9 5.649.740 4.436.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.459 58.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.459 58.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.786 19.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.327 77.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.327 13.786
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.971.804 5.367.993
Diğer Alacaklar
5 6.972 24.665
Finansal Varlıklar
5 15.235.733 6.368.835
Diğer Varlıklar
6,7 242.959.054 251.120.975
TOPLAM VARLIKLAR
263.178.890 262.896.254
YÜKÜMLÜLÜKLER
Krediler
9 63.871.092 58.221.352
Diğer Borçlar
8 8.523.614 14.170.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.394.706 72.391.401
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12 190.784.184 190.504.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 190.504.853 163.594.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
639.068 26.272.987
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
637.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-359.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 190.784.184 190.504.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 208.781 66.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 1.458.474 9.041.219
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
15 -7.711.648 -3.977.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.040.439 22.016.588
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.996.046 27.146.859
Yönetim Ücretleri
16,11 -1.426.704 -1.246.161
Performans Ücretleri
11 -9.148.447 -13.590.752
Saklama Ücretleri
11 -101.780 -66.384
Denetim Ücretleri
11 -381 -6.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -7.760 -39.796
Kurul Ücretleri
11 -19.076 -16.886
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -145.293 -259.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.435.008 -1.289.221
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.284.449 -16.515.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.711.597 10.631.756
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -2.072.529 -1.511.603
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
639.068 9.120.153
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 639.068 9.120.153
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864012
BIST