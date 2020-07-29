***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.988.566 0Net Dönem Karı (Zararı)426.606NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-182.194 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-182.194İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.415.172 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.334İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.432.506FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.170.760 0Alınan Temettü13 76.828Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 105.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.991.353 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 8.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-8.647YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.787 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.787 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.787Finansal Varlıklar5 7.277.096Diğer Varlıklar6,7 1.155.410TOPLAM VARLIKLAR8.435.293YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 17.334TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.334TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 8.417.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)426.606Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-8.647TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 8.417.959 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13,14 383.903Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 105.366ESAS FAALİYET GELİRLERİ489.269 0Yönetim Ücretleri15,10 -2.167Saklama Ücretleri10 -2.932Danışmanlık Ücretleri10 -1.887Kurul Ücretleri10 -421Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -3.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -51.300ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-62.663 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)426.606 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)426.606 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)426.606 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864021BIST