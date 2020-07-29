***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 22:26
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.988.566 0
Net Dönem Karı (Zararı)
426.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-182.194 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-182.194
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.415.172 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.432.506
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.170.760 0
Alınan Temettü
13 76.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 105.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.991.353 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 8.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.787 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.787 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.787
Finansal Varlıklar
5 7.277.096
Diğer Varlıklar
6,7 1.155.410
TOPLAM VARLIKLAR
8.435.293
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 17.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.334
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 8.417.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
426.606
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.647
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 8.417.959 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13,14 383.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 105.366
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
489.269 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -2.167
Saklama Ücretleri
10 -2.932
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.887
Kurul Ücretleri
10 -421
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -3.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -51.300
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-62.663 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
426.606 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
426.606 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
426.606 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864021
BIST