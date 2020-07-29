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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 22:26
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.988.566 0
Net Dönem Karı (Zararı)
426.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-182.194 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-182.194
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.415.172 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.432.506
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.170.760 0
Alınan Temettü
13 76.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 105.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.991.353 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 8.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.787 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.787 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.787
Finansal Varlıklar
5 7.277.096
Diğer Varlıklar
6,7 1.155.410
TOPLAM VARLIKLAR
8.435.293
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 17.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.334
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 8.417.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
426.606
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.647
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 8.417.959 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13,14 383.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 105.366
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
489.269 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -2.167
Saklama Ücretleri
10 -2.932
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.887
Kurul Ücretleri
10 -421
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -3.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -51.300
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-62.663 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
426.606 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
426.606 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
426.606 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864021


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0444 9,0898 % 1,21  
Frank 7,6152 7,6611 % 1,25  
Riyal 1,8555 1,8648 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.968 9,60  
Altın Gr. 441 442 4,73  
Cumhuriyet 2.893 2.935 39,10  
Tam 2.980 3.025 46,90  
Yarım 1.446 1.472 18,50  
Çeyrek 725 738 10,60  
Gümüş.Ons 24,24 24,29 -0,14  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,01  
B. Petrol 44,13 44,13 0,52  
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