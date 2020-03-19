***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
19.03.2020 15:32
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklamalar
31.12.2019 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830746
BIST
16:1585.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -144,97
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:156,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0376
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:157,0614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:15310,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,71
|Açılış
|: 310,42
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.810.667
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.094
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.231.103
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|879.597
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.446.251
|% -9,95
|
|KLMSN
|11,07
|18.856.170
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|119.692.391
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|THYAO
|8,00
|559.551.076
|% 1,27
|
|YKBNK
|1,93
|304.619.439
|% -2,53
|
|TUPRS
|66,95
|152.378.862
|% -3,32
|
|BIMAS
|51,60
|143.312.419
|% 4,88
|
|PETKM
|2,89
|139.661.721
|% 3,21
|
|YKBNK
|1,93
|304.619.439
|% -2,53
|
|ODAS
|1,19
|99.656.950
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|56.624.667
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,10
|73.497.692
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,19
|119.692.391
|% -9,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5697
|7,6077
|% 0,75
|
|Frank
|6,6766
|6,7168
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7344
|1,7431
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-10,10
|
|Altın Gr.
|310
|311
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.065
|2.096
|-21,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|-14,53
|
|Yarım
|997
|1.024
|-7,03
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|0,83
|