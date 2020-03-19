***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187Transferler650.020 -650.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.510 18.976.627 18.975.117 0 18.975.117Dönem Karı (Zararı)24 18.976.627 18.976.627 0 18.976.627Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -1.510 -1.510 0 -1.510Sermaye Avansı15 250.000 -250.000Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304Transferler18.976.627 -18.976.627Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.662 -4.043.029 -4.033.367 0 -4.033.367Dönem Karı (Zararı)24 -4.043.029 -4.043.029 0 -4.043.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 9.662 9.662 0 9.662Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 0 17.810.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.522 -173.409Dönem Karı (Zararı)-4.043.029 18.976.627Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 -4.043.029 18.976.627Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-679.641 5.695.369Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 428.110 117.224Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.248 16.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 28.248 16.518Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.663 1.084Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -4.393 -1.038Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 1.730 2.122Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -1.133.336 5.560.543İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.567.581 -24.852.818Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.356.943 -23.924.327İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 4.360.867 -23.924.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.924 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-220.568 -956.089İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3,7 49.331 -956.089İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -269.899 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 103.746 -130.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 224.761 54.084İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 224.761 54.084Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 35.580 55.178Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 24.986 45.362İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 24.986 45.362Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 30.309 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.824 3.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 11.824 3.318Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-155.089 -180.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -2.433 7.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI60.596 -92.683Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.558 76.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 244.558 76.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-183.962 -169.083Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -152.133 -169.083Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -31.829 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.783 59.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-25.783 59.276Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 -25.783 59.276YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.709 -206.816NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.709 -206.816DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.181 369.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.472 163.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 40.472 163.181Ticari Alacaklar6 21.430.572 25.789.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 21.426.648 25.789.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.924 0Diğer Alacaklar7 906.758 956.089İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,7 906.758 956.089Peşin Ödenmiş Giderler91.989 110.735İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 91.989 110.735Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 5.805 3.372ARA TOPLAM22.475.596 27.022.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.475.596 27.022.622DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar133.969 311.007Mobilya ve Demirbaşlar11 133.969 311.007Kullanım Hakkı Varlıkları10 404.700 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar48.012 37.208Diğer Haklar12 48.012 37.208Peşin Ödenmiş Giderler9 0 85.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR586.681 433.215TOPLAM VARLIKLAR23.062.277 27.455.837KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar464.236 78.083İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar464.236 78.083Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 464.236 78.083Ticari Borçlar6 389.232 168.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 389.232 168.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 104.959 69.379Diğer Borçlar100.123 75.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 100.123 75.137Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.921 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.921 0Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.142 3.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.142 3.318ARA TOPLAM1.085.613 394.781TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.085.613 394.781UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.337 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.337 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 45.337 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.388 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 18.388 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 59.027 42.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 59.027 42.857Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 4.042.975 5.173.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.165.727 5.216.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.251.340 5.611.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.810.937 21.844.304Ödenmiş Sermaye15,1 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.131 469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.131 469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15,4 10.131 469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15,3 17.843.835 -1.132.792Net Dönem Karı veya Zararı24 -4.043.029 18.976.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.810.937 21.844.304TOPLAM KAYNAKLAR23.062.277 27.455.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.334.125 28.818.648TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.334.125 28.818.648BRÜT KAR (ZARAR)5.334.125 28.818.648Genel Yönetim Giderleri18 -4.663.320 -3.108.768Pazarlama Giderleri19 -1.278.891 -1.141.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 10.869 1.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.450.225 -9.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.047.442 24.560.157Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 130.220 83.360Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -33.509 -150FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.950.731 24.643.367Finansman Gelirleri22 22.526 29.065Finansman Giderleri22 -248.160 -135.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.176.365 24.537.170Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.133.336 -5.560.543Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.133.336 -5.560.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.043.029 18.976.627DÖNEM KARI (ZARARI)-4.043.029 18.976.627Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.043.029 18.976.627Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.662 -1.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.662 -1.510Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.416 378Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi14 12.078 -1.888Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.662 -1.510TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.033.367 18.975.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.033.367 18.975.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830744BIST