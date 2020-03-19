***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.03.2020 15:31
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187
Transferler
650.020 -650.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.510 18.976.627 18.975.117 0 18.975.117
Dönem Karı (Zararı)
24 18.976.627 18.976.627 0 18.976.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -1.510 -1.510 0 -1.510
Sermaye Avansı
15 250.000 -250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.662 -4.043.029 -4.033.367 0 -4.033.367
Dönem Karı (Zararı)
24 -4.043.029 -4.043.029 0 -4.043.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 9.662 9.662 0 9.662
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 0 17.810.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.522 -173.409
Dönem Karı (Zararı)
-4.043.029 18.976.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -4.043.029 18.976.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-679.641 5.695.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 428.110 117.224
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.248 16.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.248 16.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.663 1.084
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -4.393 -1.038
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 1.730 2.122
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.133.336 5.560.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.567.581 -24.852.818
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.356.943 -23.924.327
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 4.360.867 -23.924.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.924 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.568 -956.089
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,7 49.331 -956.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -269.899 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 103.746 -130.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 224.761 54.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 224.761 54.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 35.580 55.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 24.986 45.362
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 24.986 45.362
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 30.309 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.824 3.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 11.824 3.318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-155.089 -180.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -2.433 7.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.596 -92.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.558 76.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 244.558 76.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.962 -169.083
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -152.133 -169.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -31.829 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.783 59.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-25.783 59.276
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 -25.783 59.276
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.709 -206.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.709 -206.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.181 369.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.472 163.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.472 163.181
Ticari Alacaklar
6 21.430.572 25.789.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 21.426.648 25.789.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.924 0
Diğer Alacaklar
7 906.758 956.089
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 906.758 956.089
Peşin Ödenmiş Giderler
91.989 110.735
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 91.989 110.735
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.805 3.372
ARA TOPLAM
22.475.596 27.022.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.475.596 27.022.622
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
133.969 311.007
Mobilya ve Demirbaşlar
11 133.969 311.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 404.700 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.012 37.208
Diğer Haklar
12 48.012 37.208
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 85.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
586.681 433.215
TOPLAM VARLIKLAR
23.062.277 27.455.837
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
464.236 78.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
464.236 78.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 464.236 78.083
Ticari Borçlar
6 389.232 168.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 389.232 168.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 104.959 69.379
Diğer Borçlar
100.123 75.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 100.123 75.137
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.921 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.142 3.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.142 3.318
ARA TOPLAM
1.085.613 394.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.085.613 394.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 45.337 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.388 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 18.388 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 59.027 42.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 59.027 42.857
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 4.042.975 5.173.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.165.727 5.216.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.251.340 5.611.533
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.810.937 21.844.304
Ödenmiş Sermaye
15,1 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.131 469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.131 469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15,4 10.131 469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15,3 17.843.835 -1.132.792
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -4.043.029 18.976.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.810.937 21.844.304
TOPLAM KAYNAKLAR
23.062.277 27.455.837
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 5.334.125 28.818.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.334.125 28.818.648
BRÜT KAR (ZARAR)
5.334.125 28.818.648
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.663.320 -3.108.768
Pazarlama Giderleri
19 -1.278.891 -1.141.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.869 1.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.450.225 -9.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.047.442 24.560.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 130.220 83.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -33.509 -150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.950.731 24.643.367
Finansman Gelirleri
22 22.526 29.065
Finansman Giderleri
22 -248.160 -135.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.176.365 24.537.170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.133.336 -5.560.543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.133.336 -5.560.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.043.029 18.976.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.043.029 18.976.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.043.029 18.976.627
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.662 -1.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.662 -1.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.416 378
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
14 12.078 -1.888
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.662 -1.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.033.367 18.975.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.033.367 18.975.117
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830744
BIST