***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304Transferler18.976.627 -18.976.627Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-598 -3.541.105 -3.541.703 0 -3.541.703Dönem Karı (Zararı)24 -3.541.105 -3.541.105 0 -3.541.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -598 -598 0 -598Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -129 17.843.835 -3.541.105 18.302.601 0 18.302.601Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 0 17.810.937Transferler-4.043.029 4.043.029Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.445 -77.736 -81.181 0 -81.181Dönem Karı (Zararı)24 -77.736 -77.736 0 -77.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -3.445 -3.445 0 -3.445Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 6.686 13.800.806 -77.736 17.729.756 0 17.729.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI770.327 36.133Dönem Karı (Zararı)-77.736 -3.541.105Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 -77.736 -3.541.105Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler260.097 -966.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 108.903 30.214Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.474 -496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 12.474 -496Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler461 275Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -4.379 -1.205Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 4.840 1.480Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 138.259 -996.074İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler588.998 4.544.025Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler869.801 4.443.965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 927.184 4.443.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -57.383 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.098 -80.755İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3,7 -43.433 121.401İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.665 -202.156Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -78.618 59.572Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -48.625 -11.854İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.625 -11.854Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -85.332 124.859Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.005 -1.381İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.005 -1.381Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -27.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.202 9.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 12.202 9.619Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları771.359 36.839Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.032 -706YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.470 -93.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 46.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.470 -139.929Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -17.470 -139.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-126.096 -11.289Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-126.096 -11.289Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 -126.096 -11.289YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)626.761 -68.585NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)626.761 -68.585DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.472 163.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 667.233 94.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 667.233 40.472Ticari Alacaklar6 20.555.931 21.430.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 20.494.624 21.426.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 61.307 3.924Diğer Alacaklar7 960.856 906.758İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,7 950.191 906.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.665Peşin Ödenmiş Giderler170.607 91.989İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 170.607 91.989Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 6.837 5.805ARA TOPLAM22.361.464 22.475.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.361.464 22.475.596DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar128.109 133.969Mobilya ve Demirbaşlar11 128.109 133.969Kullanım Hakkı Varlıkları10 324.082 404.700Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.057 48.012Diğer Haklar12 43.057 48.012Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR495.248 586.681TOPLAM VARLIKLAR22.856.712 23.062.277KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar338.140 464.236İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar338.140 464.236Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 338.140 464.236Ticari Borçlar6 336.228 389.232İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 336.228 389.232Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 19.627 104.959Diğer Borçlar101.128 100.123İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 101.128 100.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.972 11.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.972 11.921Kısa Vadeli Karşılıklar14 27.344 15.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 27.344 15.142ARA TOPLAM825.439 1.085.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER825.439 1.085.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.337 45.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.337 45.337Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 45.337 45.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 18.388İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 18.388Uzun Vadeli Karşılıklar14 75.807 59.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 75.807 59.027Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 4.180.373 4.042.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.301.517 4.165.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.126.956 5.251.340ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.729.756 17.810.937Ödenmiş Sermaye15,1 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.686 10.131Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.686 10.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15,4 6.686 10.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15,3 13.800.806 17.843.835Net Dönem Karı veya Zararı24 -77.736 -4.043.029TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.729.756 17.810.937TOPLAM KAYNAKLAR22.856.712 23.062.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.565.038 1.236.313TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.565.038 1.236.313BRÜT KAR (ZARAR)2.565.038 1.236.313Genel Yönetim Giderleri18 -1.167.183 -920.300Pazarlama Giderleri19 -361.404 -330.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 31.866 1.205Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -967.546 -4.479.830ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.771 -4.492.665Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -7.180FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.771 -4.499.845Finansman Gelirleri22 11.516 4.584Finansman Giderleri22 -51.764 -41.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.523 -4.537.179Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -138.259 996.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -138.259 996.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-77.736 -3.541.105DÖNEM KARI (ZARARI)23 -77.736 -3.541.105Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-77.736 -3.541.105Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.445 -598Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları14 -4.306 -748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler861 150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 861 150Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.445 -598TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.181 -3.541.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-81.181 -3.541.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848366BIST