***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 469 469 -1.132.792 18.976.627 17.843.835 21.844.304 21.844.304Transferler18.976.627 -18.976.627 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -3.861 -3.861 -4.509.700 -4.509.700 -4.513.561 -4.513.561Dönem Karı (Zararı)24 -4.509.700 -4.509.700 -4.509.700 -4.509.700Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -3.861 -3.861 -3.861 -3.861Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.000.000 -3.392 -3.392 17.843.835 -4.509.700 13.334.135 17.330.743 17.330.743Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 10.131 10.131 17.843.835 -4.043.029 13.800.806 17.810.937 17.810.937Transferler-4.043.029 4.043.029 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 4.255 4.255 0 140.923 140.923 145.178 0 145.178Dönem Karı (Zararı)24 0 140.923 140.923 140.923 0 140.923Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 4.255 4.255 4.255 0 4.255Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 14.386 14.386 13.800.806 140.923 13.941.729 17.956.115 0 17.956.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.515.739 -134.499Dönem Karı (Zararı)140.923 -4.509.700Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 140.923 -4.509.700Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler196.109 -1.210.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 215.008 57.670Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.925 5.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 10.925 5.031Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.197 -1.241Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -3.721 -3.187Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 4.918 1.946Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -31.021 -1.271.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.180.239 5.586.920Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.497.009 5.444.029İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 2.493.085 5.444.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.924 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,7 -93.080 64.270İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -82.703 77.771İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.377 -13.501Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -135.293 41.745Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -102.129 19.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -102.129 19.559Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -77.125 10.136Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 116.428 6.519İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 116.428 6.519Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -24.364 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.207 662Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.207 662Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.517.271 -133.162Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.532 -1.337YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.269 94.821Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 244.558Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 244.558Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.269 -149.737Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -30.269 -149.737FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-242.503 -27.132Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-242.503 -27.132Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 -242.503 -27.132YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.242.967 -66.810NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.242.967 -66.810DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.472 163.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.283.439 96.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.283.439 40.472Ticari Alacaklar6 18.928.645 21.430.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 18.928.645 21.426.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.924Diğer Alacaklar7 999.838 906.758İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,7 989.461 906.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.377Peşin Ödenmiş Giderler227.282 91.989İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 227.282 91.989Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 7.337 5.805ARA TOPLAM22.446.541 22.475.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.446.541 22.475.596DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar119.386 133.969Mobilya ve Demirbaşlar11 119.386 133.969Kullanım Hakkı Varlıkları10 243.464 404.700Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.092 48.012Diğer Haklar12 39.092 48.012Peşin Ödenmiş Giderler9 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR401.942 586.681TOPLAM VARLIKLAR22.848.483 23.062.277KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar221.733 464.236İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar221.733 464.236Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 221.733 464.236Ticari Borçlar6 283.382 389.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 283.382İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 389.232Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 27.834 104.959Diğer Borçlar216.551 100.123İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 216.551 100.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 11.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.921Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.935 15.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.935 15.142ARA TOPLAM763.435 1.085.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER763.435 1.085.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.337 45.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.337 45.337Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 45.337 45.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.945 18.388İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.945 18.388Uzun Vadeli Karşılıklar13 64.633 59.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 64.633 59.027Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 4.013.018 4.042.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.128.933 4.165.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.892.368 5.251.340ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.956.115 17.810.937Ödenmiş Sermaye15,1 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.386 10.131Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.386 10.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15,5 14.386 10.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15,4 13.800.806 17.843.835Net Dönem Karı veya Zararı24 140.923 -4.043.029TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.956.115 17.810.937TOPLAM KAYNAKLAR22.848.483 23.062.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.382.109 2.537.970 3.817.071 1.301.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.382.109 2.537.970 3.817.071 1.301.657BRÜT KAR (ZARAR)6.382.109 2.537.970 3.817.071 1.301.657Genel Yönetim Giderleri18 -2.877.527 -2.163.988 -1.710.344 -1.243.688Pazarlama Giderleri19 -747.124 -636.971 -385.720 -306.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 28.022 3.187 -3.844 1.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.650.013 -5.482.578 -1.682.467 -1.002.748ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)135.467 -5.742.380 34.696 -1.249.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 43.804 72.793 43.804 72.793Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -33.505 -26.325FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)179.271 -5.703.092 78.500 -1.203.247Finansman Gelirleri22 31.523 9.286 20.007 4.702Finansman Giderleri22 -100.892 -87.736 -49.128 -45.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.902 -5.781.542 49.379 -1.244.363Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31.021 1.271.842 169.280 275.768Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 31.021 1.271.842 169.280 275.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)140.923 -4.509.700 218.659 -968.595DÖNEM KARI (ZARARI)140.923 -4.509.700 218.659 -968.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları140.923 -4.509.700 218.659 -968.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.255 -3.861 7.700 -3.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.255 -3.861 7.700 -3.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -1.064 965 -1.925 815Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi14 5.319 -4.826 9.625 -4.078Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.255 -3.861 7.700 -3.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.178 -4.513.561 226.359 -971.858Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları145.178 -4.513.561 226.359 -971.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869238BIST