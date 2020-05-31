***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Ali Ergin 10.11.2016 Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 10Mehmet Emre Çamlıbel 27.06.2019 Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı 20Alim Telci 27.06.2019 Finans sektörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847905BIST