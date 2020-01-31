***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.01.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,1. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2020 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2020 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,2. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2020 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2020 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,3. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2020 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2020 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,4. Aşağıda unvanları yazılı olan kurucusu olduğumuz fonlar için Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Fonların portföylerinde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2020 yılı içerisinde değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2020 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,4.a. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş. Milenyum GYF,4.b. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Porföy Yön. A.Ş. Maslak 1453 GYF,4.c. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş. Novada Urfa GYF,4.d. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön A.Ş. Asya Stratejik GYF,4.e. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön A.Ş. Neva GYF.oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816267BIST