***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeva Gayrimenkul Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulunun 01.07.2019 ve 12233903-315.04.E.6640 sayılı izin yazısı ile tadil olmuştur. güncel iç tüzük ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869371BIST