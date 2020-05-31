***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
31.05.2020 11:29
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-Yatırım Komitesi Üyeliğinden Sn. Enver MISIRLI çıkarılarak Yatırım Komitesi üye sayısı 4 kişiden 3 kişiye düşürülmüştür.
-Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, aylık BSMV dahil 1.000 TL yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. (Fonun 2020 yılı için Yönetim Ücreti aylık BSMV dahil 1.000 TL'dir). Bu ücret fonun süresi boyunca her takvim yılı başında aylık BSMV dahil %10 oranında artırılır. (Örneğin 2021 yılında aylık 1.100 TL + BSMV, 2022 yılında aylık 1.210 TL + BSMV olacaktır).
- Fon, dağıtılabilir kar olması halinde, Yatırım Komitesi'nin kar dağıtımına ilişkin karar alması koşuluyla herhangi bir tarihte kar dağıtımı yapabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847907
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,21
|Açılış
|: 379,60
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3988
|8,4410
|% 0,36
|
|Frank
|7,0616
|7,1041
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,99
|
|Altın Gr.
|379
|380
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.492
|18,60
|
|Tam
|2.533
|2.561
|11,50
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|618
|626
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,11
|
|B. Petrol
|37,57
|37,57
|1,54
|