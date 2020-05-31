***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar-Yatırım Komitesi Üyeliğinden Sn. Enver MISIRLI çıkarılarak Yatırım Komitesi üye sayısı 4 kişiden 3 kişiye düşürülmüştür.-Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, aylık BSMV dahil 1.000 TL yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. (Fonun 2020 yılı için Yönetim Ücreti aylık BSMV dahil 1.000 TL'dir). Bu ücret fonun süresi boyunca her takvim yılı başında aylık BSMV dahil %10 oranında artırılır. (Örneğin 2021 yılında aylık 1.100 TL + BSMV, 2022 yılında aylık 1.210 TL + BSMV olacaktır).- Fon, dağıtılabilir kar olması halinde, Yatırım Komitesi'nin kar dağıtımına ilişkin karar alması koşuluyla herhangi bir tarihte kar dağıtımı yapabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847907BIST