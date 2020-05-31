***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1- - Sn. Hasan Ozan YENİÇERİ Yatırım Komitesi Üyeliğinden çıkarılmış, 4 olan üye sayısı 3 kişiye indirilmiştir.2- -Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, aylık 10.000 TL + BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret fonun süresi boyunca her takvim yılı başında aylık 1.000 TL + BSMV artırılır. (Örneğin 2021 yılında aylık 11.000 TL + BSMV, 2022 yılında aylık 12.000 TL + BSMV olacaktır),3- -Fon, dağıtılabilir kar olması halinde, Yatırım Komitesi'nin kar dağıtımına ilişkin karar alması koşuluyla herhangi bir tarihte kar dağıtımı yapabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847912BIST