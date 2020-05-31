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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

31.05.2020 12:06
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     1-    - Sn. Hasan Ozan YENİÇERİ Yatırım Komitesi Üyeliğinden çıkarılmış, 4 olan üye sayısı 3 kişiye indirilmiştir.
2-     -Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, aylık 10.000 TL + BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.  Bu ücret fonun süresi boyunca her takvim yılı başında aylık 1.000 TL + BSMV artırılır. (Örneğin 2021 yılında aylık 11.000 TL + BSMV, 2022 yılında aylık 12.000 TL + BSMV olacaktır),
3-     -Fon, dağıtılabilir kar olması halinde, Yatırım Komitesi'nin kar dağıtımına ilişkin karar alması koşuluyla herhangi bir tarihte kar dağıtımı yapabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847912


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MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,99  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,49  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 37,57 37,57 1,54  
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