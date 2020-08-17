***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.08.2020 15:33
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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17.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neva Gayrimenkul Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulunun 01.07.2019 ve 12233903-315.04.E.6640 sayılı izin yazısı ile tadil olmuştur. güncel İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869375
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0675
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,91
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 10,80
|Açılış
|: 470,91
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3816
|7,3890
|% 0,43
|
|Euro
|8,7635
|8,7814
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6564
|9,7048
|% 0,61
|
|Frank
|8,1233
|8,1723
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9645
|1,9744
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|36,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|10,21
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,25
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,46
|