***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarNeva Gayrimenkul Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulunun 01.07.2019 ve 12233903-315.04.E.6640 sayılı izin yazısı ile tadil olmuştur. güncel İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869375BIST