PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.577.483
|% 19,97
|ISBTR
|56.350,00
|2.197.650
|% 15,00
|ISYAT
|2,49
|31.934.642
|% 14,75
|MERKO
|1,48
|38.870.992
|% 14,73
|RHEAG
|2,35
|27.783.232
|% 14,63
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8315
|7,8708
|% 0,26
|Frank
|6,1702
|6,2074
|% 0,20
|Riyal
|1,6085
|1,6165
|% 0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,81
|Altın Gr.
|307
|307
|2,10
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|Tam
|2.021
|2.072
|14,17
|Yarım
|977
|1.002
|6,85
|Çeyrek
|490
|501
|3,43
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,62
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 14 değişimle 120212 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 13 değişimle 120206 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 1 değişimle 120171 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 1 değişimle 120166 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 15 değişimle 120227 puandan