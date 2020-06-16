***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2020 13:35
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1.940.000,00 TRY 48,50 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1.164.000,00 TRY 29,10 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 776.000,00 TRY 19,40 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 120.000,00 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Caner BİNGÖL 1940000 TRY 48,50
Mehmet Ali ERGİN 1164000 TRY 29,10
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 776000 TRY 19,40
Alim TELCİ 120.000,00 TRY 3
TOPLAM 4.000.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851363
BIST
13:57111.255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.699,39
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
13:576,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8455
En Düşük
6,7909
13:577,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:57380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,27
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,04
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.727.422
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.828.831
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.311.704
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.032.392
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,05
|2.605.128
|% -6,94
|
|ASELS
|32,70
|727.763.939
|% 2,25
|
|GSRAY
|3,36
|603.934.931
|% 2,13
|
|GARAN
|8,23
|561.813.915
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|508.402.364
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|432.129.227
|% 7,17
|
|EKGYO
|1,96
|508.402.364
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|432.129.227
|% 7,17
|
|GSRAY
|3,36
|603.934.931
|% 2,13
|
|ODAS
|2,13
|362.359.681
|% 4,41
|
|IHLGM
|1,62
|239.563.616
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6212
|8,6644
|% 0,55
|
|Frank
|7,1965
|7,2398
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8179
|1,8270
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,63
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.542
|2.559
|7,00
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|3,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|0,66
|