***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1.940.000,00 TRY 48,50 Yoktur İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 1.164.000,00 TRY 29,10 Yoktur İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 776.000,00 TRY 19,40 Yoktur İşlem GörmüyorA Nama 1 TRY 120.000,00 TRY 3,00 Yoktur İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Caner BİNGÖL 1940000 TRY 48,50Mehmet Ali ERGİN 1164000 TRY 29,10Mehmet Emre ÇAMLIBEL 776000 TRY 19,40Alim TELCİ 120.000,00 TRY 3TOPLAM 4.000.000,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851363BIST