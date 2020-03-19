***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
19.03.2020 15:35
***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2020
Karar Sayısı
2020/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830750
BIST
16:0185.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -420,71
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:016,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:017,0632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:01309,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,32
|Açılış
|: 309,39
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.636.967
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.520.054
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.229.726
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.659.242
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|875.908
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.410.274
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.171.556
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.268.597
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.842.211
|% -9,93
|
|GARAN
|7,71
|649.034.448
|% -3,63
|
|ASELS
|21,02
|605.162.888
|% -3,31
|
|THYAO
|7,93
|513.483.360
|% 0,38
|
|YKBNK
|1,92
|269.911.444
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,78
|168.309.227
|% 6,92
|
|YKBNK
|1,92
|269.911.444
|% -3,03
|
|GARAN
|7,71
|649.034.448
|% -3,63
|
|ODAS
|1,17
|96.070.450
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,75
|54.784.823
|% -2,60
|
|THYAO
|7,93
|513.483.360
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5991
|7,6372
|% 1,14
|
|Frank
|6,6728
|6,7130
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-7,12
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.067
|2.099
|-18,00
|
|Tam
|2.059
|2.112
|-19,27
|
|Yarım
|995
|1.022
|-9,32
|
|Çeyrek
|499
|511
|-4,66
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|0,82
|
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