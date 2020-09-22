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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği

22.09.2020 10:24
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/09/2020
Açıklamalar

Ünvan Değişikliği





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876119


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TKURU 584,40 369.341 % 9,99  
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Altın Ons 1.904 1.904 -8,56  
Altın Gr. 468 468 -1,70  
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Tam 3.098 3.175 10,24  
Yarım 1.497 1.536 4,96  
Çeyrek 751 768 2,48  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 -0,51  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 -0,13  
B. Petrol 41,83 41,83 0,39  
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