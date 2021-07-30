***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
30.07.2021 22:56
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
2021/116
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953865
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
18:05491,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -6,12
|Açılış
|: 491,35
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
490,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4432
|8,4445
|% -0,13
|
|Euro
|10,0201
|10,0553
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6725
|11,7310
|% -0,87
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2382
|2,2495
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-14,24
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,01
|