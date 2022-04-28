***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
28.04.2022 02:58
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
2022/58
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024585
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8273
En Düşük
14,7315
18:0515,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0685
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5967
18:05897,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,55
|Açılış
|: 897,36
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
893,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8209
|14,8290
|% 0,14
|
|Euro
|15,6605
|15,6840
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,5130
|18,6059
|% -0,04
|
|Frank
|15,2214
|15,3131
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9382
|3,9579
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-2,97
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,57
|