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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

28.04.2022 02:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
2022/58
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk Beyanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024587


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 25,96 1.516.973 % 10,00  
LIDER 23,56 426.469.342 % 9,99  
EPLAS 19,26 19.166.442 % 9,99  
ACSEL 47,42 55.129.756 % 9,97  
PKART 17,11 12.042.129 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8184 14,8267 % 0,12  
Euro 15,6556 15,6950 % 0,44  
Sterlin 18,5038 18,5966 % -0,09  
Frank 15,2164 15,3080 % -0,01  
Riyal 3,9374 3,9572 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 -3,40  
Altın Gr. 898 898 -0,10  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,26 23,29 -0,03  
Gümüş Gr. 11,09 11,10 -0,01  
B. Petrol 104 104 -0,55  
Seans Raporu 18:05
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