***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.06.2021 14:56
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31/03/2021 itibariyle fon henüz fiyatlanmaya başlamadığı için bildirim yapılamamaktadır.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
glb 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942177
BIST
15:231.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:238,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:2310,1551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:23498,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -8,49
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:23
|VAKKO
|13,75
|46.518.483
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.924.638
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.919.924
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,43
|4.362.688
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.266.936
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.705.356
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,70
|56.450.030
|% -5,12
|
|YAYLA
|4,07
|5.966.274
|% -4,91
|
|THYAO
|14,76
|1.170.304.050
|% 1,17
|
|GARAN
|8,43
|617.175.883
|% -0,35
|
|FENER
|39,26
|485.298.141
|% 4,69
|
|BOBET
|5,75
|396.711.763
|% 7,48
|
|YKBNK
|2,26
|387.880.617
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.880.617
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|329.324.479
|% 0,45
|
|THYAO
|14,76
|1.170.304.050
|% 1,17
|
|GARAN
|8,43
|617.175.883
|% -0,35
|
|BOBET
|5,75
|396.711.763
|% 7,48
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3730
|% -0,25
|
|Euro
|10,1478
|10,1551
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7727
|11,8317
|% -0,29
|
|Frank
|9,2741
|9,3300
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2256
|2,2368
|% -0,26
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-26,63
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,62
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-58,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-55,90
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-27,04
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,52
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|0,52
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:37DMSAS
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 245 adet işlem
-
15:35FENER
Yüzde 5.23 oranında artışla 39.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 341, 211 adet işlem
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TAVHL, EREGL
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.19 ) 1, 282
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, MERIT, VAKKO, ULAS