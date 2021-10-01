***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
01.10.2021 14:01
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖN Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021- 3. 3 aylık bildirim
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.888,025 % 0,024 % 0,0701 % 292,2424
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.200,5 % 0,0014 % 0,0779 % 5.603,7584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966051
BIST
15:191.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:198,8420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0461
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:1910,2671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0400
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:19498,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,74
|Açılış
|: 498,01
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:19
|GARFA
|12,87
|4.524.370
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|130.683.767
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|21.783.303
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|269.154.206
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|69,95
|52.356.466
|% -9,27
|
|EUYO
|3,49
|2.223.876
|% -6,43
|
|ISBIR
|58,95
|855.913
|% -3,99
|
|GARAN
|9,26
|838.716.769
|% 0,22
|
|SISE
|8,27
|656.127.821
|% 0,98
|
|MAREN
|8,69
|562.564.889
|% 4,57
|
|THYAO
|13,92
|514.458.785
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,38
|428.709.538
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|428.709.538
|% -1,24
|
|GARAN
|9,26
|838.716.769
|% 0,22
|
|ODAS
|1,39
|124.273.379
|% 1,46
|
|KIMMR
|3,47
|279.957.962
|% 8,10
|
|SISE
|8,27
|656.127.821
|% 0,98
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8357
|8,8420
|% -0,52
|
|Euro
|10,2615
|10,2671
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9444
|12,0043
|% 0,11
|
|Frank
|9,4700
|9,5270
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3510
|2,3628
|% -0,41
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-5,75
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|3,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,12
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,06
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|-0,49
|