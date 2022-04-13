***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 12:18
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1. 3 aylık bildirim
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.295,65 % 0,0517 % 0,2016 % 390
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019986
BIST
12:322.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 24,81
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
12:3214,5879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0107
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
12:3215,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0267
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
12:32926,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,60
|Açılış
|: 926,60
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,76
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler12:32
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,60
|1.185.284.190
|% 9,39
|
|IPEKE
|21,18
|264.012.894
|% 9,18
|
|KOZAA
|31,46
|1.115.503.436
|% 9,16
|
|JANTS
|74,10
|183.989.189
|% 7,55
|
|ASUZU
|81,00
|21.344.742
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|4.792.771
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,36
|172.880.285
|% -7,60
|
|GZNMI
|33,76
|11.572.500
|% -6,22
|
|SISE
|17,79
|1.521.563.330
|% 3,01
|
|GARAN
|13,79
|1.453.057.677
|% 0,44
|
|THYAO
|37,32
|1.450.578.620
|% 0,21
|
|ASELS
|28,24
|1.332.974.194
|% 1,58
|
|KRDMD
|16,26
|1.332.743.210
|% 1,18
|
|YKBNK
|5,05
|1.325.476.332
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,75
|550.193.361
|% 1,10
|
|ZOREN
|2,16
|357.258.425
|% 6,93
|
|ODAS
|2,33
|294.322.744
|% 2,64
|
|GARAN
|13,79
|1.453.057.677
|% 0,44
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5845
|14,5879
|% -0,07
|
|Euro
|15,8185
|15,8371
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,9058
|19,0006
|% 0,02
|
|Frank
|15,5775
|15,6713
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8776
|3,8970
|% 0,02
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|10,26
|
|Altın Gr.
|926
|926
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.231
|2,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|1,55
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|0,75
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,21
|