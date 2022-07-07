***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2022 17:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022-6 aylık bildirim
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.626,33 % 0,016 % 0,003 % 17,136
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 128.106,9768 % 0,022 % 0,213 % 988,091
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.685,83 % 0,002 % 0,038 % 1.903,479
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.007,5 % 0,018 % 0,003 % 18,555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043178
BIST
17:132.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,10
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1317,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1317,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:13968,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,26
|Açılış
|: 968,97
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:11
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.412.446
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.797.914
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,78
|63.007.538
|% 9,89
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|286.451
|% -2,99
|
|THYAO
|49,12
|3.443.152.435
|% 1,45
|
|SISE
|21,46
|1.124.174.976
|% 0,47
|
|EREGL
|26,18
|1.097.262.708
|% -1,80
|
|TUPRS
|242,90
|987.267.729
|% -0,78
|
|SASA
|40,96
|722.703.793
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,83
|640.561.388
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|626.517.684
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.455.652
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,08
|612.281.239
|% 2,15
|
|ISCTR
|4,53
|339.239.505
|% 2,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2578
|17,2647
|% 0,29
|
|Euro
|17,5888
|17,6003
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6290
|20,7324
|% 0,82
|
|Frank
|17,6576
|17,7640
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5807
|4,6037
|% 0,19
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,54
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.179
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,72
|