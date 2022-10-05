***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.10.2022 19:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Bildirimi hk.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.384,52 % 0,000158 % 0,000015 % 0,093501
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 120.610,16 % 0,00017 % 0,001283 % 7,527276
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.768,82 % 0,000044 % 0,000221 % 4,974983
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.082,52 % 0,00018 % 0,000054 % 0,301094
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067678
BIST