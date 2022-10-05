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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

05.10.2022 19:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kurum Komisyon Bildirimi hk.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.384,52 % 0,000158 % 0,000015 % 0,093501
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 120.610,16 % 0,00017 % 0,001283 % 7,527276
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.768,82 % 0,000044 % 0,000221 % 4,974983
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.082,52 % 0,00018 % 0,000054 % 0,301094



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067678


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CELHA 15,73 9.823.849 % 10,00  
TRCAS 16,19 165.213.805 % 9,99  
BFREN 1.608,00 130.101.545 % 9,99  
ZOREN 4,74 789.897.969 % 9,98  
EKIZ 14,89 1.589.295 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4264 18,4920 % 0,70  
Euro 18,3000 18,3400 % -0,49  
Sterlin 21,0584 21,1640 % 0,35  
Frank 18,8720 18,9857 % 0,30  
Riyal 4,9242 4,9489 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.029 1.029 3,79  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -3,00  
Tam 6.891 6.970 26,00  
Yarım 3.358 3.407 13,00  
Çeyrek 1.682 1.704 7,00  
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