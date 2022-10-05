***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.10.2022 19:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Bildirimi hk.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 601,92 % 0,000158 % 0,000022 % 0,137586
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.171,19 % 0,000155 % 0,001338 % 8,633939
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.111,45 % 0,000038 % 0,000508 % 13,269695
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.500,17 % 0,00018 % 0,000054 % 0,300811
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067680
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,2022
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.020,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5738
|18,5854
|% 0,08
|
|Euro
|18,3248
|18,3443
|% -1,09
|
|Sterlin
|20,9192
|21,0241
|% -1,51
|
|Frank
|18,8060
|18,9193
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-17,03
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-9,02
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.842
|6.917
|-58,00
|
|Yarım
|3.334
|3.380
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,39
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN