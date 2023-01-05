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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

05.01.2023 20:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.174,12 % 0,000158 % 0,000051 % 0,32129
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 113,77 % 0,0002 % 0,000005 % 0,024514
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 107.184,62 % 0,000133 % 0,00462 % 34,682042
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.171,58 % 0,000033 % 0,000826 % 25,232558
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.365,03 % 0,00018 % 0,000188 % 1,047788



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094499


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Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.527 7.603 -23,00  
Yarım 3.645 3.717 -11,00  
Çeyrek 1.828 1.858 -6,00  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 -0,46  
Gümüş Gr. 14,08 14,10 -0,24  
B. Petrol 79,62 79,62 1,78  
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