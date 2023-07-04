***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.07.2023 15:50
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 19,69 % 0,000158 % 0 % 0,000637
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 383 % 0,0002 % 0,000002 % 0,009752
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.285,69 % 0,0002 % 0,000007 % 0,032737
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 80.193,4468 % 0,0002 % 0,000408 % 4,240471
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 6.819 % 19,69 % 0,000035 % 0,110242
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 585,72 % 0,000045 % 0,000003 % 0,067028
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.106,68 % 0,00018 % 0,000021 % 0,116498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165246
BIST