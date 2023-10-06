***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2023 11:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş 3.630,98 % 0,0002 % 0,000015 % 0,073106
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19,69 % 0,000158 % 0 % 0,000503
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.622,84 % 0,0002 % 0,000011 % 0,052809
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 428.020,163 % 0,000094 % 0,001724 % 18,25202
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 7.937,88 % 0,000315 % 0,000032 % 0,101474
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.429,12 % 0,000063 % 0,00001 % 0,155627
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.117,56 % 0,00018 % 0,000049 % 0,271797
DİĞER 9.998,07 % 0,000158 % 0,00004 % 0,255621
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200721
BIST