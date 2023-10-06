***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2023 11:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.412,95 % 0,000207 % 0,000558 % 2,695254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200724
BIST
'
12:338.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,93
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3327,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0762
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3329,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0297
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:331.617,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.617,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|BJKAS
|46,08
|59.168.692
|% -5,19
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|THYAO
|240,40
|2.874.158.879
|% -0,46
|
|EREGL
|44,64
|2.373.373.021
|% 0,86
|
|KCHOL
|158,90
|2.022.457.486
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|ZOREN
|7,06
|1.248.464.456
|% 1,15
|
|SKBNK
|7,14
|1.024.076.051
|% 2,44
|
|IHLAS
|1,37
|188.344.201
|% 5,38
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6227
|27,6288
|% 0,28
|
|Euro
|29,1425
|29,1538
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6026
|33,7711
|% 0,34
|
|Frank
|30,1312
|30,3128
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,98
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|5,04
|
|Cumhuriyet
|11.134
|11.303
|14,00
|
|Tam
|10.883
|10.989
|-18,00
|
|Yarım
|5.458
|5.511
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.756
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,00
|