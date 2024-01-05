***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2024 19:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş 2.903,72 % 0,0002 % 0,000007 % 0,036758
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 768,95 % 0,000157 % 0,000002 % 0,012361
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.792,27 % 0,0002 % 0,000012 % 0,060664
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 189.597,17 % 0,000098 % 0,00048 % 4,88575
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 5.508,04 % 0,000315 % 0,000014 % 0,04427
PİRAMİT MENKUL KIYMET 3.600,42 % 0,000535 % 0,000009 % 0,044403
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.538,94 % 0,00018 % 0,000017 % 0,092229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233409
BIST