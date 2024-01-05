***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2024 19:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş 8.033,44 % 0,0002 % 0,000038 % 0,190772
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.629,19 % 0,000158 % 0,000065 % 0,41099
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 205.028,17 % 0,000153 % 0,000974 % 6,383168
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.538,94 % 0,00018 % 0,000017 % 0,092229
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 478,05 % 0,00021 % 0,000002 % 0,010812
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3.600,74 % 0,000424 % 0,000017 % 0,083304
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233411
BIST