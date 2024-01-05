***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2024 19:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DİĞER 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233412
BIST
'
18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0867
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0252
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.959,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.959,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|AYCES
|715,00
|130.041.514
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|AKBNK
|36,78
|2.585.479.903
|% 1,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8344
|29,8453
|% 0,30
|
|Euro
|32,6916
|32,7088
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,8176
|38,0073
|% 0,53
|
|Frank
|34,9486
|35,1591
|% 0,26
|
|Riyal
|7,9331
|7,9729
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|960,63
|966,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,52
|1.033,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,70
|78,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,29
|2.041,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57CVKMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 403.00 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 747 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 62, 047.00 milyon TL de
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17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
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17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
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17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem