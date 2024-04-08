***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2024 16:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.018,69 % 0,0002 % 0,00001 % 0,048813
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.318,54 % 0,0002 % 0,000008 % 0,040312
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 5.386,09 % 0,000044 % 0,000013 % 0,299569
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 186.090 % 0,000124 % 0,000452 % 3,645317
COLENDI MENKUL DEGERLER A.S. 892,64 % 0,00021 % 0,000002 % 0,010327
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 207,4 % 0,000315 % 0,000001 % 0,0016
PIRAMIT MD AŞ 531,7 % 0,0002 % 0,000001 % 0,006459
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 39,61 % 0,000015 % 0 % 0,006409
BULLS YATIRIM 1.964,45 % 0,000105 % 0,000005 % 0,045454
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.741,48 % 0,00018 % 0,000014 % 0,07771
ÜNLÜ MD AŞ 615,24 % 0,0002 % 0,000001 % 0,007474
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270430
BIST