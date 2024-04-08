***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2024 16:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.664,37 % 0,000179 % 0,000025 % 0,138587
ÜNLÜ MD AŞ 2.404,48 % 0,0002 % 0,000036 % 0,179685
BULLS YATIRIM 274,06 % 0,000105 % 0,000004 % 0,039009
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 982,6 % 0,000044 % 0,000015 % 0,335451
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.841,56 % 0,000157 % 0,000042 % 0,26966
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26,39 % 0,0002 % 0 % 0,001972
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 77.003,18 % 0,000181 % 0,001151 % 6,346077
PIRAMIT MD AŞ 600,97 % 0,0002 % 0,000009 % 0,044905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270437
BIST