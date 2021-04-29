***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.898.967 -4.200
Net Dönem Karı (Zararı)
62.022.534 -2.835
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32.620 -16.148
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-32.620 -16.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.921.501 -1.365
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.689.420 1.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.610.921 -3.058
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.931.587 -20.348
Alınan Temettü
13 17.212
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 15.408 16.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.899.288 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 9.906.288 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321 -4.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321 -4.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.800 7.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.121 2.800
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.121 2.800
Diğer Varlıklar
6,7 84.627.983 17.062
TOPLAM VARLIKLAR
84.631.104 19.862
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 12.708.797 19.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.708.797 19.377
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 71.922.307 485
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 485 3.320
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
62.022.534 -2.835
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.906.288 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 71.922.307 485
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 17.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 62.422.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 15.408 16.148
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.454.761 16.148
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.311
Saklama Ücretleri
10 -544 -2
Denetim Ücretleri
10 -5.481 -9.541
Danışmanlık Ücretleri
10 -3.773 -4.821
Kurul Ücretleri
10 -3.597 -1
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.239 -51
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -416.282 -4.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-432.227 -18.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.022.534 -2.835
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
62.022.534 -2.835
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 62.022.534 -2.835
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932760
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