***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.898.967 -4.200Net Dönem Karı (Zararı)62.022.534 -2.835NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32.620 -16.148Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-32.620 -16.148İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.921.501 -1.365Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.689.420 1.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-84.610.921 -3.058FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.931.587 -20.348Alınan Temettü13 17.212Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 15.408 16.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.899.288 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 9.906.288 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)321 -4.200NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)321 -4.200DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.800 7.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.121 2.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.121 2.800Diğer Varlıklar6,7 84.627.983 17.062TOPLAM VARLIKLAR84.631.104 19.862YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 12.708.797 19.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.708.797 19.377TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 71.922.307 485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 485 3.320Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)62.022.534 -2.835Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.906.288 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 71.922.307 485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 17.212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 62.422.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 15.408 16.148ESAS FAALİYET GELİRLERİ62.454.761 16.148Yönetim Ücretleri15,10 -1.311Saklama Ücretleri10 -544 -2Denetim Ücretleri10 -5.481 -9.541Danışmanlık Ücretleri10 -3.773 -4.821Kurul Ücretleri10 -3.597 -1Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.239 -51Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -416.282 -4.567ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-432.227 -18.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.022.534 -2.835NET DÖNEM KARI (ZARARI)62.022.534 -2.835DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 62.022.534 -2.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932760BIST