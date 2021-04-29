***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.077.893 -5.248.439
Net Dönem Karı (Zararı)
13.578.349 5.395.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-73.009 -221.400
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-73.009 -221.400
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.656.242 -10.643.478
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.196.828 1.161.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.853.070 -11.805.245
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.150.902 -5.469.839
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 73.009 221.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.075.646 5.248.652
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.726.650 5.248.652
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-651.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.247 213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.247 213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.776 3.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.529 3.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.529 3.776
Finansal Varlıklar
5 37.321.745 15.472.993
Diğer Varlıklar
7 25.095 20.777
TOPLAM VARLIKLAR
37.348.369 15.497.546
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 4.372.928 1.176.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.372.928 1.176.100
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 32.975.441 14.321.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 14.321.446 3.677.755
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.578.349 5.395.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.726.650 5.248.652
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-651.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 32.975.441 14.321.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 73.009 221.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 17.093.171 6.652.350
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.166.180 6.873.750
Yönetim Ücretleri
15,10 -338.862 -190.803
Performans Ücretleri
10 -3.183.678 -1.143.082
Saklama Ücretleri
10 -16.378 -10.168
Denetim Ücretleri
10 -5.482 -14.281
Danışmanlık Ücretleri
10 -21.460 -82.142
Kurul Ücretleri
10 0 -139
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.389 -1.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -19.582 -37.043
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.587.831 -1.478.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.578.349 5.395.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.578.349 5.395.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 13.578.349 5.395.039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932762
BIST