***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.077.893 -5.248.439Net Dönem Karı (Zararı)13.578.349 5.395.039NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-73.009 -221.400Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-73.009 -221.400İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.656.242 -10.643.478Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.196.828 1.161.767İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.853.070 -11.805.245FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.150.902 -5.469.839Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 73.009 221.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.075.646 5.248.652Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit5.726.650 5.248.652Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-651.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.247 213NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.247 213DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.776 3.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.529 3.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.529 3.776Finansal Varlıklar5 37.321.745 15.472.993Diğer Varlıklar7 25.095 20.777TOPLAM VARLIKLAR37.348.369 15.497.546YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 4.372.928 1.176.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.372.928 1.176.100TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 32.975.441 14.321.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 14.321.446 3.677.755Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.578.349 5.395.039Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.726.650 5.248.652Katılma Payı İade Tutarı (-)-651.004TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 32.975.441 14.321.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 73.009 221.400Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 17.093.171 6.652.350ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.166.180 6.873.750Yönetim Ücretleri15,10 -338.862 -190.803Performans Ücretleri10 -3.183.678 -1.143.082Saklama Ücretleri10 -16.378 -10.168Denetim Ücretleri10 -5.482 -14.281Danışmanlık Ücretleri10 -21.460 -82.142Kurul Ücretleri10 0 -139Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -2.389 -1.053Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -19.582 -37.043ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.587.831 -1.478.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.578.349 5.395.039NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.578.349 5.395.039DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 13.578.349 5.395.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932762BIST