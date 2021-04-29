***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.279.633 0Net Dönem Karı (Zararı)-35.985NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.708 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.708İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.243.648 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.251.338FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.287.341 0Alınan Temettü13 7.708FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.280.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 2.280.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)367 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)367 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 367Finansal Varlıklar5 2.250.000Diğer Varlıklar7 1.338TOPLAM VARLIKLAR2.251.705 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 7.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.690 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 2.244.015 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-35.985Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.280.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 2.244.015 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 7.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/ZararEsas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ7.708 0Yönetim Ücretleri15,10 -24.935Performans Ücretleri10 0Saklama Ücretleri10 -1.337Denetim Ücretleri10 -5.100Danışmanlık Ücretleri10 -5.201Kurul Ücretleri10 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -6.554ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-43.693 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-35.985 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-35.985 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 -35.985 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932763BIST