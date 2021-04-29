***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.279.633 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-35.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.708 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.708
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.243.648 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.251.338
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.287.341 0
Alınan Temettü
13 7.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.280.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 2.280.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
367 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
367 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 367
Finansal Varlıklar
5 2.250.000
Diğer Varlıklar
7 1.338
TOPLAM VARLIKLAR
2.251.705 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 7.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.690 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 2.244.015 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-35.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.280.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 2.244.015 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 7.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.708 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -24.935
Performans Ücretleri
10 0
Saklama Ücretleri
10 -1.337
Denetim Ücretleri
10 -5.100
Danışmanlık Ücretleri
10 -5.201
Kurul Ücretleri
10 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -6.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.693 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.985 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.985 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 -35.985 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932763
BIST