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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 20:06



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.195.870 -4.194
Net Dönem Karı (Zararı)
7.685.345 5.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.240 -24.550
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-43.240 -24.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.881.215 -9.768
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.482 -6.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.884.697 -3.058
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.239.110 -28.744
Alınan Temettü
13 8.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 34.695 24.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.194.530 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.201.530 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.340 -4.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.340 -4.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.806 7.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.466 2.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.466 2.806
Finansal Varlıklar
5 1.093.241 0
Diğer Varlıklar
7 10.798.503 7.047
TOPLAM VARLIKLAR
11.893.210 9.853
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 12.206 8.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.206 8.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 11.881.004 1.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.129 -4.445
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.685.345 5.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.201.530 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 11.881.004 1.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 8.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 7.701.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 34.695 24.550
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.744.596 24.550
Yönetim Ücretleri
15/10 -7.533
Saklama Ücretleri
10 -626 -12
Denetim Ücretleri
10 -5.481 -9.538
Danışmanlık Ücretleri
10 -12.056 -4.821
Kurul Ücretleri
10 -594 -12
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -11.043 -26
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -21.918 -4.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.251 -18.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.685.345 5.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.685.345 5.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.685.345 5.574



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932765


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Tam 3.100 3.178 48,34  
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Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,99 26,04 -0,19  
Gümüş Gr. 6,87 6,87 -0,03  
B. Petrol 67,83 67,83 1,05  
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