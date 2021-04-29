***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.195.870 -4.194Net Dönem Karı (Zararı)7.685.345 5.574NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-43.240 -24.550Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-43.240 -24.550İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.881.215 -9.768Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.482 -6.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.884.697 -3.058FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.239.110 -28.744Alınan Temettü13 8.545Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 34.695 24.550FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.194.530 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 4.201.530 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.340 -4.194NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.340 -4.194DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.806 7.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.466 2.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.466 2.806Finansal Varlıklar5 1.093.241 0Diğer Varlıklar7 10.798.503 7.047TOPLAM VARLIKLAR11.893.210 9.853YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 12.206 8.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.206 8.724TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 11.881.004 1.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 1.129 -4.445Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.685.345 5.574Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.201.530 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 11.881.004 1.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 8.545Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 7.701.356Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 34.695 24.550ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.744.596 24.550Yönetim Ücretleri15/10 -7.533Saklama Ücretleri10 -626 -12Denetim Ücretleri10 -5.481 -9.538Danışmanlık Ücretleri10 -12.056 -4.821Kurul Ücretleri10 -594 -12Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -11.043 -26Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -21.918 -4.567ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-59.251 -18.976ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.685.345 5.574NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.685.345 5.574DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.685.345 5.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932765BIST