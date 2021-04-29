***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.498.001 0
Net Dönem Karı (Zararı)
13.984.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-449.419 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-449.419
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.482.099 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.150.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.632.579
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.947.420 0
Alınan Temettü
13 115.962
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 333.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.500.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 9.510.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.999 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.999 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.999
Finansal Varlıklar
5 10.979.671
Diğer Varlıklar
6,7 15.652.908
TOPLAM VARLIKLAR
26.634.578
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 3.150.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.150.480
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 23.484.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.984.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.510.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 23.484.098 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 115.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 13.946.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 333.457
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.396.153 0
Yönetim Ücretleri
15/10 -7.619
Saklama Ücretleri
10 -15.339
Denetim Ücretleri
10 -5.100
Danışmanlık Ücretleri
10 -3.773
Kurul Ücretleri
10 -2.049
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -104.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -274.079
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-412.055 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.984.098 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.984.098 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.984.098 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932766
BIST