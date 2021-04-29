***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.498.001 0Net Dönem Karı (Zararı)13.984.098NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-449.419 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-449.419İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.482.099 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.150.480İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.632.579FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.947.420 0Alınan Temettü13 115.962Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 333.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.500.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 9.510.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-10.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.999 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.999 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.999Finansal Varlıklar5 10.979.671Diğer Varlıklar6,7 15.652.908TOPLAM VARLIKLAR26.634.578YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 3.150.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.150.480TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 23.484.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.984.098Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.510.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 23.484.098 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 115.962Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 13.946.734Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 333.457ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.396.153 0Yönetim Ücretleri15/10 -7.619Saklama Ücretleri10 -15.339Denetim Ücretleri10 -5.100Danışmanlık Ücretleri10 -3.773Kurul Ücretleri10 -2.049Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -104.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -274.079ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-412.055 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.984.098 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.984.098 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.984.098 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932766BIST