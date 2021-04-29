***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.574.689 0Net Dönem Karı (Zararı)39.470.576NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.065.811 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.065.811İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-42.045.265 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler488.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.533.488FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.640.500 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.065.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.576.221 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 5.910.221Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.334.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.532 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.532 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.532Finansal Varlıklar5 2.372.811Diğer Varlıklar6,7 40.160.677TOPLAM VARLIKLAR42.535.020 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 488.223TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)488.223 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 42.046.797 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)39.470.576Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.910.221Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.334.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 42.046.797 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 34.117.752Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 7.065.811ESAS FAALİYET GELİRLERİ41.183.563 0Yönetim Ücretleri15,10 -113.416Saklama Ücretleri10 -36.493Denetim Ücretleri10 -11.766Danışmanlık Ücretleri10 -3.773Kurul Ücretleri10 -7.585Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -76.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.463.363ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.712.987 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.470.576 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)39.470.576 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)39.470.576 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932767BIST