***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.574.689 0
Net Dönem Karı (Zararı)
39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.065.811 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.065.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.045.265 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
488.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.533.488
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.640.500 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.065.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.576.221 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 5.910.221
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.334.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.532 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.532 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.532
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.532
Finansal Varlıklar
5 2.372.811
Diğer Varlıklar
6,7 40.160.677
TOPLAM VARLIKLAR
42.535.020 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 488.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
488.223 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 42.046.797 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.470.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.910.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.334.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 42.046.797 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 34.117.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 7.065.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.183.563 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -113.416
Saklama Ücretleri
10 -36.493
Denetim Ücretleri
10 -11.766
Danışmanlık Ücretleri
10 -3.773
Kurul Ücretleri
10 -7.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -76.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.463.363
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.712.987 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.470.576 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.470.576 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.470.576 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932767
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