***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.234.817 -6.060.403Net Dönem Karı (Zararı)30.013.394 26.272.987NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.947.311 -27.812.286Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.947.311 -27.812.286İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.248.211 -32.333.390Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler7.697 117.053Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.404.531 -3.133.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-52.660.439 -29.316.966FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-30.182.128 -33.872.689Alınan Temettü14 1.025.419 150.310Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 13.921.892 27.661.976FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-359.737 637.499Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 637.499Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-359.737YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.594.554 -5.422.904Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9 15.584.413 5.417.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.141 -5.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.786 19.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.645 13.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.645 13.786Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 5.173.410 5.367.993Diğer Alacaklar5 16.968 24.665Finansal Varlıklar5 18.024.420 6.368.835Diğer Varlıklar6,7 292.320.412 251.120.975TOPLAM VARLIKLAR315.538.855 262.896.254YÜKÜMLÜLÜKLERKrediler9 73.805.765 58.221.352Diğer Borçlar8 21.574.580 14.170.049TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)95.380.345 72.391.401TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12 220.158.510 190.504.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12 190.504.853 163.594.367Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.013.394 26.272.987Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 637.499Katılma Payı İade Tutarı (-)-359.737TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 220.158.510 190.504.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri14 1.025.419 150.310Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14, 15 67.868.097 36.766.019Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri15 -20.429.941 -4.806.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 16.436.891ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.463.575 48.547.164Yönetim Ücretleri16,11 -2.847.274 -2.601.213Performans Ücretleri11 -8.586.828 -13.736.222Saklama Ücretleri11 -175.485 -138.282Denetim Ücretleri11 -30.681 -17.781Danışmanlık Ücretleri11 -15.410 -371.242Kurul Ücretleri11 -39.426 -35.439Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -178.483 -646.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -2.620.907 -2.152.544ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.494.494 -19.698.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.969.081 28.848.412FİNANSMAN GİDERLERİ (-)17 -3.955.687 -2.575.425NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.013.394 26.272.987DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12 30.013.394 26.272.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932768BIST