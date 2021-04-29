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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 20:07



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.234.817 -6.060.403
Net Dönem Karı (Zararı)
30.013.394 26.272.987
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.947.311 -27.812.286
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.947.311 -27.812.286
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.248.211 -32.333.390
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.697 117.053
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.404.531 -3.133.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.660.439 -29.316.966
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.182.128 -33.872.689
Alınan Temettü
14 1.025.419 150.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 13.921.892 27.661.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-359.737 637.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 637.499
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-359.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.594.554 -5.422.904
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9 15.584.413 5.417.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.141 -5.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.786 19.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.645 13.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.645 13.786
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.173.410 5.367.993
Diğer Alacaklar
5 16.968 24.665
Finansal Varlıklar
5 18.024.420 6.368.835
Diğer Varlıklar
6,7 292.320.412 251.120.975
TOPLAM VARLIKLAR
315.538.855 262.896.254
YÜKÜMLÜLÜKLER

Krediler
9 73.805.765 58.221.352
Diğer Borçlar
8 21.574.580 14.170.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
95.380.345 72.391.401
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12 220.158.510 190.504.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 190.504.853 163.594.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.013.394 26.272.987
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 637.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-359.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 220.158.510 190.504.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 1.025.419 150.310
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14, 15 67.868.097 36.766.019
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
15 -20.429.941 -4.806.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 16.436.891
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.463.575 48.547.164
Yönetim Ücretleri
16,11 -2.847.274 -2.601.213
Performans Ücretleri
11 -8.586.828 -13.736.222
Saklama Ücretleri
11 -175.485 -138.282
Denetim Ücretleri
11 -30.681 -17.781
Danışmanlık Ücretleri
11 -15.410 -371.242
Kurul Ücretleri
11 -39.426 -35.439
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -178.483 -646.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.620.907 -2.152.544
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.494.494 -19.698.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.969.081 28.848.412
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -3.955.687 -2.575.425
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.013.394 26.272.987
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 30.013.394 26.272.987



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932768


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