***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.013.870 0
Net Dönem Karı (Zararı)
287.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.872 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.872
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.301.772 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.328.355
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.068.742 0
Alınan Temettü
13 54.872
Alınan Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.015.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.015.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.130 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.130 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.130
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.130
Finansal Varlıklar
5 5.316.181
Diğer Varlıklar
7 12.174
TOPLAM VARLIKLAR
5.329.485 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 26.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.583 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 5.302.902 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
287.902
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.015.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 5.302.902 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0
Temettü Gelirleri
13 54.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 330.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
385.545 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -13.306
Performans Ücretleri
10 -17.299
Saklama Ücretleri
10 -332
Denetim Ücretleri
10 -2.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -52.576
Kurul Ücretleri
10 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -11.624
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-97.643 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
287.902 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)