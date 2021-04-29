***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.013.870 0Net Dönem Karı (Zararı)287.902NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-54.872 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-54.872İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.301.772 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.328.355FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.068.742 0Alınan Temettü13 54.872Alınan FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.015.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit5.015.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.130 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.130 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.130Finansal Varlıklar5 5.316.181Diğer Varlıklar7 12.174TOPLAM VARLIKLAR5.329.485 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 26.583TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.583 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 5.302.902 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)287.902Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.015.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 5.302.902 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz GelirleriTemettü Gelirleri13 54.872Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 330.673Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ385.545 0Yönetim Ücretleri15,10 -13.306Performans Ücretleri10 -17.299Saklama Ücretleri10 -332Denetim Ücretleri10 -2.500Danışmanlık Ücretleri10 -52.576Kurul Ücretleri10 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -6Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -11.624ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-97.643 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)287.902 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)