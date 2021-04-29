***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-707.185 -774.780
Net Dönem Karı (Zararı)
9.417.476 2.270.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-621.505 -4.036.702
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-621.505 -4.036.702
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.124.661 -3.045.053
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.679.319 -1.677.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.803.980 -1.367.513
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.328.690 -4.811.482
Alınan Temettü
13 621.505 11.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.024.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
714.285 771.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.714.329 771.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.000.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.100 -2.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.100 -2.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.021 6.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.121 4.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.121 4.021
Finansal Varlıklar
5 20.090.481 2.646.279
Diğer Varlıklar
6,7 42.750.944 48.391.166
TOPLAM VARLIKLAR
62.852.546 51.041.466
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 4.246.701 2.567.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.246.701 2.567.382
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 58.605.845 48.474.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 48.474.084 45.431.991
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.417.476 2.270.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.714.329 771.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.000.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 58.605.845 48.474.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 621.505 11.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 15.458.973 2.266.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 4.024.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.080.478 6.302.711
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.052.834 -924.516
Performans Ücretleri
10 -3.908.761 -2.461.807
Saklama Ücretleri
10 -57.810 -51.521
Denetim Ücretleri
10 -16.735 -10.782
Danışmanlık Ücretleri
10 -381.460 -403.147
Kurul Ücretleri
10 -10.891 -9.349
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -470.451 -4.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -764.060 -167.099
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.663.002 -4.032.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.417.476 2.270.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.417.476 2.270.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.417.476 2.270.273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932769
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