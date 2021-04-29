***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-707.185 -774.780Net Dönem Karı (Zararı)9.417.476 2.270.273NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-621.505 -4.036.702Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-621.505 -4.036.702İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.124.661 -3.045.053Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.679.319 -1.677.540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.803.980 -1.367.513FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.328.690 -4.811.482Alınan Temettü13 621.505 11.869Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.024.833FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI714.285 771.820Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 4.714.329 771.820Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.000.044YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.100 -2.960NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.100 -2.960DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.021 6.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.121 4.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.121 4.021Finansal Varlıklar5 20.090.481 2.646.279Diğer Varlıklar6,7 42.750.944 48.391.166TOPLAM VARLIKLAR62.852.546 51.041.466YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 4.246.701 2.567.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.246.701 2.567.382TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 58.605.845 48.474.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 48.474.084 45.431.991Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.417.476 2.270.273Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.714.329 771.820Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.000.044TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 58.605.845 48.474.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 621.505 11.869Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 15.458.973 2.266.009Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 4.024.833ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.080.478 6.302.711Yönetim Ücretleri15,10 -1.052.834 -924.516Performans Ücretleri10 -3.908.761 -2.461.807Saklama Ücretleri10 -57.810 -51.521Denetim Ücretleri10 -16.735 -10.782Danışmanlık Ücretleri10 -381.460 -403.147Kurul Ücretleri10 -10.891 -9.349Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -470.451 -4.217Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -764.060 -167.099ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.663.002 -4.032.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.417.476 2.270.273NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.417.476 2.270.273DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.417.476 2.270.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932769BIST