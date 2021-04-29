***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:08
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
685.274 -2.960.911
Net Dönem Karı (Zararı)
13.396.302 5.444.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-232.902 -5.100.816
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-232.902 -5.100.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.711.028 -8.405.659
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
897.056 -1.372.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.608.084 -7.033.191
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
452.372 -8.061.727
Alınan Temettü
13 232.902 193.692
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 4.907.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-691.983 2.957.950
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 11.061.207 6.780.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.753.190 -3.822.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.709 -2.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.709 -2.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.938 10.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.229 7.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.229 7.938
Finansal Varlıklar
5 22.903.211 14.686.546
Diğer Varlıklar
6, 7 71.346.059 65.954.640
TOPLAM VARLIKLAR
94.250.499 80.649.124
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 4.668.631 3.771.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.668.631 3.771.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 89.581.868 76.877.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 76.877.549 68.474.851
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.396.302 5.444.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.061.207 6.780.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.753.190 -3.822.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 89.581.868 76.877.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 232.902 193.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 18.818.954 6.268.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.907.124
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.051.856 11.369.555
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.562.086 -1.444.323
Performans Ücretleri
10 -2.467.723 -3.582.322
Saklama Ücretleri
10 -73.140 -79.293
Denetim Ücretleri
10 -26.750 -10.781
Danışmanlık Ücretleri
10 -440.960 -463.224
Kurul Ücretleri
10 -16.057 -14.843
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -378.051 -4.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -678.715 -325.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.643.482 -5.924.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.408.374 5.444.748
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 -12.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.396.302 5.444.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.396.302 5.444.748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932770
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