***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI685.274 -2.960.911Net Dönem Karı (Zararı)13.396.302 5.444.748NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-232.902 -5.100.816Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-232.902 -5.100.816İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.711.028 -8.405.659Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler897.056 -1.372.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.608.084 -7.033.191FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR452.372 -8.061.727Alınan Temettü13 232.902 193.692Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 4.907.124FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-691.983 2.957.950Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 11.061.207 6.780.046Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.753.190 -3.822.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.709 -2.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.709 -2.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.938 10.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.229 7.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.229 7.938Finansal Varlıklar5 22.903.211 14.686.546Diğer Varlıklar6, 7 71.346.059 65.954.640TOPLAM VARLIKLAR94.250.499 80.649.124YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 4.668.631 3.771.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.668.631 3.771.575TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 89.581.868 76.877.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 76.877.549 68.474.851Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.396.302 5.444.748Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.061.207 6.780.046Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.753.190 -3.822.096TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 89.581.868 76.877.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 232.902 193.692Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 18.818.954 6.268.739Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.907.124ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.051.856 11.369.555Yönetim Ücretleri15,10 -1.562.086 -1.444.323Performans Ücretleri10 -2.467.723 -3.582.322Saklama Ücretleri10 -73.140 -79.293Denetim Ücretleri10 -26.750 -10.781Danışmanlık Ücretleri10 -440.960 -463.224Kurul Ücretleri10 -16.057 -14.843Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -378.051 -4.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -678.715 -325.320ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.643.482 -5.924.807ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.408.374 5.444.748FİNANSMAN GİDERLERİ (-)16 -12.072NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.396.302 5.444.748DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.396.302 5.444.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932770BIST