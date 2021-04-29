***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:08
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 225.842
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.363 229.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.502 -310.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.502 -310.082
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
577 -3.786
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.614 13.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.037 -17.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.288 -84.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 12.288 310.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 6.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 6.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 231.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 231.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 -229.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287 2.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 2.287
Diğer Varlıklar
7 20.037 17.658
TOPLAM VARLIKLAR
22.324 19.945
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 20.614 13.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.614 13.872
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 1.710 6.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 6.073 -229.555
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.363 229.628
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 6.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.710 6.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 8.502 310.082
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.502 310.082
Saklama Ücretleri
10 0 -2
Denetim Ücretleri
10 -6.981 -9.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -3.773 -4.821
Kurul Ücretleri
10 0 -1
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 0 -2.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -2.111 -63.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.865 -80.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.363 229.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.363 229.628
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 -4.363 229.628
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932772
BIST