***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 225.842Net Dönem Karı (Zararı)-4.363 229.628NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.502 -310.082Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.502 -310.082İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER577 -3.786Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler20.614 13.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.037 -17.658FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.288 -84.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 12.288 310.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 6.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 6.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 231.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 231.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.287 -229.555DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.287 2.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.287 2.287Diğer Varlıklar7 20.037 17.658TOPLAM VARLIKLAR22.324 19.945YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 20.614 13.872TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.614 13.872TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 1.710 6.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 6.073 -229.555Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-4.363 229.628Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 6.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.710 6.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 8.502 310.082ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.502 310.082Saklama Ücretleri10 0 -2Denetim Ücretleri10 -6.981 -9.500Danışmanlık Ücretleri10 -3.773 -4.821Kurul Ücretleri10 0 -1Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 0 -2.702Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -2.111 -63.428ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.865 -80.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.363 229.628NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.363 229.628DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 -4.363 229.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932772BIST