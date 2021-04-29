***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:12
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.152.860 0
Net Dönem Karı (Zararı)
36.813.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-255.657 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-255.657
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.965.948 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.570.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-77.536.565
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.408.517 0
Alınan Temettü
251.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 3.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.153.581 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
38.529.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.375.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 721
Finansal Varlıklar
5 77.515.053
Diğer Varlıklar
6,7 21.512
TOPLAM VARLIKLAR
77.537.286 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 5.570.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.570.617 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 71.966.669 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.813.088
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.529.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.375.883
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 71.966.669 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 251.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 43.107.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.749
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.363.594 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -826.381
Performans Ücretleri
-5.454.139
Saklama Ücretleri
10 -42.385
Denetim Ücretleri
10 -9.162
Danışmanlık Ücretleri
10 -96.850
Kurul Ücretleri
10 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -13.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -108.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.550.506 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.813.088 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.813.088 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.813.088 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932792
BIST