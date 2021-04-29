***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.152.860 0Net Dönem Karı (Zararı)36.813.088NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-255.657 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-255.657İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.965.948 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.570.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-77.536.565FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.408.517 0Alınan Temettü251.908Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 3.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.153.581 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit38.529.464Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.375.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)721 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)721 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 721Finansal Varlıklar5 77.515.053Diğer Varlıklar6,7 21.512TOPLAM VARLIKLAR77.537.286 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 5.570.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.570.617 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 71.966.669 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.813.088Katılma Payı İhraç Tutarı (+)38.529.464Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.375.883TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 71.966.669 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 251.908Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 43.107.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 3.749ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.363.594 0Yönetim Ücretleri15,10 -826.381Performans Ücretleri-5.454.139Saklama Ücretleri10 -42.385Denetim Ücretleri10 -9.162Danışmanlık Ücretleri10 -96.850Kurul Ücretleri10 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -13.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -108.476ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.550.506 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.813.088 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.813.088 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.813.088 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932792BIST